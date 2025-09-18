Headlines: Gamefowl Commission disbanded, Operation SAFE ends & Better Conversations

The state Ethics Commission shuts down a cockfighting political action committee. (KOSU)

Governor and AG battle over ClassWallet lawsuit. (NewsOK)

Governor Stitt ends crackdown on homeless encampments in Tulsa. (Tulsa World)

Embattled OK County Commissioner draws opponent for reelection. (NewsOK)

Oklahoma County won’t prosecute Superintendent Ryan Walters over nudes on TV. (KOSU)

Walters is investigating schools for not having a Charlie Kirk moment of silence. (Tulsa World)

OSU holds a gathering to remember conservative political activists Charlie Kirk. (KOSU)

State lawmaker filed legislation to honor Charlie Kirk. (NewsOK)

State lawmaker drops freedmen descendants’ tribal citizenship bill. (Tulsa World)

Eight Oklahoma colleges are trying to prevent federal funding cuts. (KOSU)

An opioid foundation is leaving Oklahoma State University. (Tulsa World)

New COVID-19 variant growing in Oklahoma. (NewsOK)

Oklahoma City police hear from Youth Engagement Council. (NewsOK)

Ragweed allergy season is getting close. (NewsOK)

Events at the OKC Bombing Memorial reflect on the Oklahoma Standard. (KOSU)